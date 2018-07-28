Android cihazınızı üçüncü parti uygulamalar kullanarak istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Tabii bunun için bazı özelleştirmelerde Root işlemi gerekebilir. Ancak ana ekranın sol tarafına menü ekleme işleminde cihazın Root’lu olmasına gerek yoktur.

Telefonunuzun ana ekranını sol taraftan sağa doğru kaydırdığınızda açılır uygulama menüsü istiyorsanız yazımızda size bahsedeceğimiz adımları uygulayın. Açılır uygulama menüsü, menüye yerleştirdiğiniz uygulamalara daha kolay erişmenizi sağlar.

Android’de Ana Ekranın Sol Tarafına Kaydırılabilir Menü Ekleme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun ana ekranına Meteor Swipe isimli uygulamayı kullanarak kaydırılabilir açılır menü ekleyebilirsiniz. Uygulamayı buraya tıklayarak cihazınıza ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra başlatın. Uygulama başladıktan sonra ekranda uygulamanın kullanım bilgileri size aktarılacaktır. Bu ekranı sola kaydırarak geçebilirsiniz.

Meteor Swipe’ın ana ekranının sol üst köşesindeki + butonuna tıklayın. Açılan uygulamalar listesinde, açılır menüye eklemek istediğiniz uygulamanın isminin yanındaki butonu seçili hale getirin.

Android cihazınızın ana ekranının sol tarafında, uygulamada seçili hale getirdiğiniz uygulamalar yer alacaktır. Ekranı sol taraftan sağa doğru hafifçe kaydırın. Uygulamaların oraya yerleştiğini göreceksiniz.

Ana ekranın sol tarafındaki açılır uygulama çubuğuna sürekli kullandığınız uygulamaları ekleyebilir, ihtiyaç anında hızlıca uygulamaları açabilirsiniz.

Bir uygulamayı sol açılır uygulama menüsünden kaldırmak istiyorsanız da Meteor Swipe’ı açın ve açılır menüye eklediğiniz uygulamanın yanındaki üç çizgiye tıklayarak uygulamayı ekranın solundaki açılır menüden kaldırabilirsiniz.

Android’de Ana Ekranın Sol Tarafına Kaydırılabilir Menü Ekleme ve diğer konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.