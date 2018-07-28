Google artık Play Store‘da kripto madenciliği araçlarına izin vermiyor. Bunlar arasında MinerGate, Crypto Miner veya NeoNeonMiner gibi milyonlarca kez indirilen Android kripto madencilik uygulamaları var.

Android’in Kripto Madencilik Uygulamaları Yasaklandı

Google çocuklara, yetişkinlere, şiddete, ayrımcılığa ve kripto madenciliğe ilişkin içeriklere dair uygulama geliştirici politikasını güncelledi. Bunu takiben birbirini tekrar eden uygulamaları mağazasından kaldırdı.

Çocuklara hitap eden ancak yetişkin teması barındıran uygulamalara artık izin yok. Herhangi başka bir anlamda yetişkin içeriğine sahip uygulamalar da yasaklandı. Irk veya diğer özelliklere dayalı olarak bireylere veya gruplara karşı nefret içeren uygulamalar artık açıkça engellenmiş durumdalar.

Bu geliştiricilerin artık “son derece benzer içerik ve kullanıcı deneyimi sunan”, “otomatik bir araç, sihirbaz hizmeti veya şablonlara dayalı olarak oluşturulan” uygulamalar yayımlamalarına izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

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