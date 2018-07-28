Huawei’in alt markası önümüzdeki hafta Honor Play Special Edition isimli akıllı telefonunu çıkaracak. Bu özel cihaz yalnızca siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacak.

Honor Play’in Arka Kapağı Çok Konuşulacak

Hangi rengi seçerseniz seçin cihazda lazerle oyulmuş çizgiler içeren çekici bir arka tasarıma sahip oluyorsunuz. Ayrıca yukarıdaki tanıtım resminden de görebileceğiniz gibi arka kamera düzeneği ve parmak izi tarayıcısı için kırmızı çerçeveler var.

Kamera hem ön hem de arka sensörler için beş çeşit portre aydınlatma efekti sunan özel bir yapay zeka algoritmasına sahip. Huawei markası olduğundan doğal olarak GPU Turbo özelliği ile geliyor ve rakiplerine göre daha iyi oyun performansı vaat ediyor.

Donanım anlamında Special Edition, henüz geçen ay duyurulan normal Honor Play ile aynı. Lazer işlemeli bir Honor sahibi olmak istiyorsanız 2,499 CNY (mevcut döviz kurları üzerinden 366 dolar veya 314 avro) gözden çıkarmış olmanız gerekecek. Satışlar şimdilik Huawei’in çevrimiçi mağazasından Çinli kullanıcılar için yapılıyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.