Popüler sosyal ağ uygulaması Instagram’da arşivlenen hikayeleri silmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Tıpkı diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi Instagram’da da paylaşılan story / hikayeler 24 saat boyunca aktif kalıyor. Sizin için önem teşkil eden ya da üzerinde çok emek sarf ettiğiniz hikayelerinizi saklamak isteyebilirsiniz. Kullanıcıların bu isteğini göz ardı etmeyen Instagram da 2017 yılında sunduğu bir güncellemeyle kullanıcılarına hikaye / story’lerini arşivleme imkanı sağlamıştı. Özellik etkinleştirildiğinde paylaştığınız hikayeleriniz Instagram sunucularında saklanmaya başlanıyor. Tabii bu arşivlenen hikayelerinizi bir süre sonra silmek de isteyebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlardaki Instagram’da arşivlenen hikayeleri silmek oldukça kolay.

Instagram: Arşivlenen Hikayeleri Silmek

Biz aşamaları Android işletim sistemli akıllı telefon üzerinden anlattık fakat aynı işlemler iOS’li cihazlar için de geçerli.

Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve profil sayfanızı görüntüleyin.

Profil sayfanızda, sağ üt kısımda bulunan saat simgeli butona dokunun. Varsayılan olarak Posts Archive seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğin üzerine dokunun ve açılan menüdeki Stories Archive‘i seçin.

Karşınıza arşivlenen tüm hikayelerinizin bulunduğu arayüz gelecektir. Aynı zamanda hikayelerin üzerinde paylaşım tarihleri de belirecektir. Silmek istediğiniz hikayelerden birisinin üzerine dokunun.

Story açıldığında sağ alt bölümde yer alan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Delete‘i seçin.

Emin olup olmadığınız sorulacak. Tekrar Delete butonunu kullandığınızda story arşivinizden silinecektir.

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