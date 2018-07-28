iOS’un akıllı sesli asistanı Siri, iPhone’da yapmak istediğiniz işlerde size yardımcı olur. Örneğin rehberde bir kişi bulacağınız zaman üşendiğinizde Siri’ye seslenebilir, işinizi Siri’ye yaptırabilirsiniz. Siri, ona verdiğimiz komutları dinlemeye ve uygulamaya her zaman hazırdır.

iOS’ta Siri’yi Kullanarak WhatsApp Gruplarına Mesaj Göndermek

iOS‘un akıllı asistanı Siri, WhatsApp gruplarına da mesaj gönderebilir. Siri’nin WhatsApp‘ta bulunduğunuz gruplardan herhangi birine mesaj göndermesini sağlamak için ilk olarak Ayarlar > Siri & Arama > WhatsApp > Siri ile Kullan adımını takip edin.

Bu işlemi tamamladıktan sonra Siri’yi açın. Siri açıldıktan sonra Siri’ye “Hey, Siri!” diyerek seslenin. Siri size geri dönüş yaptıktan sonra ona “WhatsApp grubuna -isim- mesaj gönder” komutu verin ve göndereceğiniz mesajı da komutta belirtin.

Eğer Siri’ye verdiğiniz komutta, WhatsApp grubunun ismini taşıyan benzer gruplar varsa bu gruplardan mesaj göndereceğiniz grubu seçmeniz gerekebilir.

WhatsApp’ta bu özelliği kullanabilmeniz için uygulamanızın son sürüme güncel olması gerekiyor. Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmek için App Store > Uygulamalarım‘a gidin ve güncellenecek uygulamalar listesinde WhatsApp varsa ve yanında Güncelle butonu varsa bu butona tıklayarak uygulamayı güncel hale getirebilirsiniz. Ayrıca Siri’yi kullanarak WhatsApp gruplarına mesaj göndermek için iOS sürümünüzün 10.3 ve üzeri olması gerektiğini de unutmayın.

iOS’ta Siri’yi Kullanarak WhatsApp Gruplarına Mesaj Göndermek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize buraya tıklayarak forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!