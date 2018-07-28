Samsung Galaxy Note9‘un duyurulmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Ancak telefonun tasarımı büyük oranda ortaya çıkmış durumda. Bir telefon kılıfı üreticisinin sızdırdığı görüntüye göre, yeni phablet en azından ön, sol ve sağ yanından Galaxy Note8 ile aynı olacak. Bixby düğmesi ve 3,5 mm ses jakı da yerli yerinde duracak.

Samsung Galaxy Note9’da Kulaklık Girişi Doğrulandı

Görüntüde Bixby düğmesinin ses tuşlarının üstüne çıktığı görülüyor. Ancak bazı kullanıcılara göre işlenmiş görüntü hazırlanırken bir tür hata yapılmış olmalı. Çünkü üç buton arasındaki mesafe cihazın diğer görüntüleri ile uyuşmuyor. Bunun yanıtını önümüzdeki haftalarda alacağız.

Kılıfın alt kısmında toz ve diğer parçacıkları uzak tutması için kauçuk bir kanal var. Devamında ise USB-C, mikrofon, hoparlör ve S-Pen yuvaları göze çarpıyor. Kamera düzeneği Galaxy Note 8’de olduğu gibi yatay bir yapıda. Ancak parmak izi tarayıcısı, kalp atış sensörünün altına alınmış. Böylece eleştiri toplayan tasarım hatası giderilmiş. Samsung Note9’un 1000 avrodan pahalı olması bekleniyor.

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