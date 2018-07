in

Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp mesajlarını yedeklemek ve geri yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. WhatsApp’ı ücretsiz ve kullanımı hayli kolay olduğu için iş odaklı kullanıyor olabilirsiniz. Belki de yalnızca arkadaşlarınızın tamamına yakını bu uygulamayı tercih ettiği için siz de WhatsApp kullanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da uygulama bünyesinde çok sayıda önemli mesajınızın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu mesajları bir gün ansızın kaybetmeniz şüphesiz çok üzücü olacaktır. Bu nedenle WhatsApp mesajlarının yedeğini almak önem teşkil ediyor.

WhatsApp mesajları Android’li cihazlarda Google Drive’a yedekleniyor. iOS’li cihazlarda ise iCloud’a yedek alınıyor. Bu nedenle Android’den iOS’e ya da iOS’ten Android’e geçişlerde ne yazık ki WhatsApp mesajlarınızı yeni cihazınıza taşıyamıyorsunuz. Fakat aynı işletim sistemli cihaza geçiş yaparsanız mesajlarınızı yeni cihazınıza yükleyebilmeniz mümkün.

WhatsApp Mesajlarını Yedeklemek ve Geri Yüklemek

Android’de WhatsApp mesajlarını Google Drive’a yedeklemek için:

WhatsApp uygulamasını çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan menü butonuna dokunun. Settings‘e girin. Chats‘i seçin.

Chat backup‘a dokunun. Google Drive settings‘e girerek yedeklerin ne sıklıkla alınacağını belirleyin. Account‘a dokunun. Yedekle ilişkilendirmek istediğiniz hesabı seçin. Allow ile devam edin.

Back up over‘a dokunun. Yedeklerin yalnızca Wi-Fi ağına bağlıyken alınmasını sağlayabilir ya da Wi-Fi ağlarına ek olarak hücresel veri bağlantısı üzerinden de alınması yönünde tercihte bulunabilirsiniz. Elle yedek almak için Back Up seçeneğini kullanabilirsiniz.

Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmüş, WhatsApp’ı silmiş ya da Android işletim sistemli yeni bir cihaza geçmiş olabilirsiniz. Peki WhatsApp mesajlarınızı nasıl geri yükleyeceksiniz?

WhatsApp uygulamasını çalıştırın.

İlgili ekran geldiğinde telefon numaranızı girin ve gerekli doğrulama işlemini gerçekleştirin.

Restore seçeneğine dokunun.

Geri yükleme gerçekleştirildiğinde Next‘e dokunun.

Tıpkı ilk defada yaptığınız gibi profilinizi ayarlayın.

Next ve ardından Continue seçeneğine dokunun.

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda eski WhatsApp mesajlarınızı görebileceksiniz.

Gördüğünüz gibi Android işletim sistemli akıllı telefonlarda WhatsApp mesajlarını yedeklemek ve geri yüklemek oldukça kolay.

