Bir süredir Xiaomi’nin alt markası Pocophone hakkında bilgiler almaktaydık. Firmanın F1 adındaki ilk akıllı telefonu Snapdragon 845 yonga setini taşıyor. Böylece cihaz piyasadaki en ucuz SD845 destekli telefon olacak. Pocophone F1‘in ilk önce Doğu Avrupa‘ya uğraması bekleniyor.

Xiaomi Pocophone F1 6 GB RAM ve 20 MP Kamerayla Geliyor

Snapdragon 845’li uygun fiyatlı bir cihaz olmak telefonun tek özelliği değil. Cihazın aldığı yeni bir Bluetooth sertifikasına göre F1’de sıvı soğutma teknolojisi de kullanılıyor ve bu oldukça şaşırtıcı.

Buna ek olarak cihaz en az 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor. Aynı zamanda 8 GB + 128 GB şeklinde ikinci bir seçenek daha var. F1’in arka tarafına derinlik algılaması için ikincil 5 MP bir sensör konumlandırılmış. Bu 12 MP kamera ile eş zamanlı çalışıyor. Bu kameradaki piksellerin boyutu 1.4 μm.

Ancak bir de 20 MP bir ön kamera daha söz konusu. Dokümandaki açıklama metnine göre sensör, piksellerin üst üste konularak fotoğrafın kalitesinin artırıldığı Super Pixel adında bir özelliğe sahip. Ön taraftaki objektifin yanında kızılötesi aydınlatıcı ile kızıl ötesi kamera bulunuyor. Bunlar gelişmiş yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi için kullanılacaklar. Muhtemelen Xiaomi’nin mevcut Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition’ına benzer bir şey olacak.

Cihazla ilgili paylaşılan diğer özellikler arasında model numarası (M1805E10A) ve yazılım sürümü (kutudan MIUI 10 ile çıkıyor) var.

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