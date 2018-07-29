Faaliyetlerini Google bünyesinde sürdüren popüler video paylaşım sitesi YouTube’un mobil uygulamalarına dark mode / koyu mod desteğinin geleceği aylar önce duyurulmuştu fakat bu vaat kısmen gerçekleştirilmişti. YouTube’un iOS versiyonu dark mode / koyu mod desteğine kavuşurken Android kullanıcıları uzun süredir beklemede.

Android Uyumlu YouTube Nihayet Koyu Moda Kavuşuyor

Mart ayından bu yana yeni özelliğin Android uyumlu YouTube’a da gelmesini bekleyen kullanıcılar için sevindirici bir gelişme var. YouTube’un Android uygulamasına koyu tema özelliği bu hafta içerisinde sunulmaya başlandı. Özellik tüm cihazlara aynı anda sunulmadığı için akıllı telefonunuzda etkinleşmesi biraz zaman alabilir.

Özellik sunucu tarafından sağlanacağı için herhangi bir şey yüklemenize gerek kalmıyor. Cihazınıza geldiğini fark etmemeniz de söz konusu olmayacaktır çünkü özellik otomatik olarak etkinleştiriliyor.

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