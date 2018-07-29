2018 iPad Pro modelleri ile ilgili, iPhone X’in gelişmiş yüz tanıma teknolojisi ile donatılacak olması iddiası dışında elimizde pek bilgi yok. Yeni bir rapor bu iddiayı doğruluyor ve üzerine birkaç ilginç şey daha ekliyor.

Apple, 2018 iPad Pro’da Kulaklık Girişini Atıyor

Japon web sitesi Macotakara‘ya göre, hem 10,5 inç hem de 12,9 inç iPad Pro’lar genel olarak daha düşük boyutlara sahip olacak. 10,5 inçlik model, 250,6 x 174,1 x 6,1 mm’den 247,5 x 178,7 x 6 mm’ye, 12,9 inç model ise yanlarından biraz daha fazla kısaltılarak 305,7 x 220,6 x 6,9 mm’den 280 x 215 x 6,4 mm’ye küçültülecek.

Apple aynı köşegen ölçülerini bu kez daha ince çerçevelerle sunacak. Bu sayede iPad’lerde iPhone X görünümü elde edilebilecek. Ancak bazı kötü haberler de var. Öncelikle şirketin 3.5 mm kulaklık girişinden vazgeçeceği söyleniyor. Daha da kötüsü kutuda herhangi bir Lightning – 3.5 mm dönüştürücüsü olmayacak. Ayrıca tasarımcılar Smart Connector‘lar için cihazın alt arka tarafını seçecek.

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