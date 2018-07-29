OnePlus 5/5T OxygenOS 5.1.4 güncellemesi ilginç şekilde OnePlus 3 ve 3T modellerinden daha sonra yayınlandı. Bu durumun sebebi ise iki akıllı telefona güncellemeyle yeni özelliklerin kazandırılmış olması.

OxygenOS 5.1.4 OTA güncellemesiyle birlikte akıllı telefonlar Temmuz ayı Android güvenlik yamalarını alıyor. Cihazlara Sleep Standby Mode adlı yeni bir özellik sunuluyor, bu mod cihazın aktif olarak kullanılmadığı anlarda pil tüketimini düşürüyor.

OnePlus 5/5T OxygenOS 5.1.4 Güncellemesi Temmuz Güvenlik Yamalarını Getiriyor

OnePlus forumlarında kullanıcıların yaptığı paylaşımlara bakılırsa cihaz kullanım alışkanlıkları ve düzenlerini zekice takip ediyor ve bir noktada siz uyuyorken / cihazı aktif olarak kullanmıyorken pil tasarrufu için tüm ağ bağlantılarını devre dışı bırakıyor. Siz henüz uyanmadan Sleep Standby modu otomatik olarak kapatılıyor ve bu sayede bildirimleri kaçırmamış oluyorsunuz.

Cihazlarda fotoğraf kalitesinin iyileştirildiği, grup mesajlaşma özelliğinin getirildiği, küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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