Önceki sızıntılarda da söz edildiği gibi Xiaomi Mi Mix 3 muhtemelen bu eylül ayında gelecek. Cihazın ekran gövde oranını bu kez önceki modellerden daha ileri taşıması bekleniyor. Bu da vivo NEX S ve Oppo Find X gibi bir amiral gemisiyle karşılaşacağımız anlamına gelebilir.

Xiaomi Mi Mix 3’ün Periskop Özçekim Kamerası Olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi diğer cihazlarına sunduğu MIUI 10 güncellemesinde yanlışlıkla Mi Mix 3’ü sızdırmış görünüyor. Gelen güncellemenin içerisinde Xiaomi’nin cihazını gösteren bir ekran görüntüsü var. Görüntüde telefonun sol yanında bir yapay zeka tuşu olduğu dikkatleri çekiyor.

Telefonun dört bir yanındaki çerçeveler oldukça ince. Bu da cihazın Mi Mix 3 olduğunu hemen hemen netleştiriyor. Xiaomi bu görüntüleri daha sonra kaldırdı. Böylece cihazın çıkışa yaklaşmakta olan bir ürün olduğu doğrulandı.

Cihazın çerçevesi yukarıdan aşağıya doğru simetrik bir yapıya sahip değil. Çünkü Mi Mix 3 ile çene kısmı artık daha da ince. Bir diğer ilginç detay da özçekim kamerası için herhangi bir yuva bulunmaması. Bu da, daha önce iddia edildiği gibi kameranın telefonun üst kısmından fırlayarak çıkacağını gösteriyor. Özçekim lensinin LED flaşı da bulunacak.

Mi Mix serisi bundan bir süre önce ince çerçeve savaşının mutlak galibi durumundaydı. Ancak artık değil. Şirketin Mi Mix 3 ile bu durumu tersine çevirme şansı var.

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