Geçtiğimiz eylül ayında Apple yeni iPhone X akıllı telefonunu piyasaya sunarak tasarım anlamında herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Şirket, amiral gemisinde Face ID denilen yeni nesil bir biyometrik güvenlik sistemine yer vererek ana ekran tuşunu bir kenara bıraktı. Böylece karşımıza çerçevesiz bir iPhone çıktı.

Bu yıl gelecek iPhone’larda iPhone X’deki tasarım kültürünün devam etmesi bekleniyor. Her ne kadar çentikli ekran fikri kullanıcılar tarafından fazla beğeni toplamamış olsa da, Apple bu anlayışı devam ettirecek görünüyor.

2018 iPhone’lar Hakkında Bilinen Her Şey

Önceki iPhone X’in yerini alacak olan model 5.8 inç ekran boyutunu ve 458 PPI seviyesini koruyacak. Ancak buna 6.5 inç bir Plus modeli katılacak ve bu modelde 480-500 PPI değeri sunulacak. Bu iki iPhone, Apple’ın 2018 amiral gemisi olacak. Şirketin Super Retina HD olarak adlandırdığı, HDR ve 3D Touch destekli OLED ekranlara sahip olacaklar.

Bu 2018 amiral gemilerine 6.1 inç LCD ekranlı 320-330 PPI sunan daha ekonomik bir model dahil olacak. Apple bu ekranlara Retina HD adını veriyor. Muhtemelen HDR desteği bulunacak ancak 3D Touch sunulmayacak. Teknik kısıtlamalardan dolayı, bu modelin çerçeveleri OLED ekranlı modellerden daha kalın olacak.

Apple’ın 6.5 inç iPhone’a, iPad’lerde bulunan Apple Pencil desteği ekleyerek Samsung’un Note serisine rakip yapacağı düşünülüyor. Apple kalemler yalnızca 120 Hz bir ekranla kullanıldıklarında en iyi sonucu veriyor. Ancak bugünün iPhone’ları 60 Hz yenileme hızıyla geldiğinden, Apple’ın bu iPhone’da daha yüksek tazeleme hızına sahip bir ekran kullanması bekleniyor.

Tüm 2018 iPhone’ların cam gövde ve kablosuz şarj desteği ile geleceği öngörülüyor. İki amiral gemisi modelde en az 12 MP bir çift kamera düzeneği yer alırken, 6.1 inç iPhone’un tek bir lensi olacak; tıpkı iPhone 8 gibi. Sony bir süre önce IMX586 adında 48 MP bir lensini tanıtmıştı. Bu lens dört adet 12 MP kameradan oluşuyordu ve piksel birleştirme adında bir teknolojiyi kullanıyordu. Sony bu lensin eylül ayında sunulacağını açıkladı. Bu da yeni iPhone’lardan en az birinin 48 MP kamerası olabileceğini gösteriyor.

Apple’ın 6.1 inç iPhone’da bütçeyi kısmak adına geçen yılın A11 yonga setini kullanma ihtimali var. Daha yeni modellerde ise daha hızlı A12 çipset ve 4 GB RAM bulunacak. Ekonomik iPhone’da RAM 2 ya da 3’e düşürülebilir. Depolama konusunda ise amiral gemilerindeki seçeneklerin 256’dan 512 GB’a değişebileceği söyleniyor.

Batarya tarafında Apple’ın iPhone X ile başardığı çift pil sistemini bu iki amiral gemisinde sürdüreceği öngörülüyor. 6.1 inç iPhone ise yalnızca tek bir bataryaya sahip olacak. Apple’ın aynı zamanda AirPower ürününü tanıtmasını da bekleyebiliriz. Birden çok Apple cihazı AirPower’ın üzerine yerleştirilerek aynı anda şarj edilebiliyor. Son olarak Apple’ın yeni iPhone’larda nihayet hızlı şarj desteği sunacağı neredeyse kesin.

Analist Ming-Chi Kuo’nun nisan raporunda Apple’ın 2018 iPhone’larda daha agresif bir fiyatlandırma izleyeceğinden bahsedilmişti. Hem artan montaj verimi sayesinde hem de yükselen fiyatlardan doğan şikayeti azaltmak adına 2018 iPhone’lar şu fiyatlarla gelecek:

5.8 inç iPhone 800 – 900 dolar (önceki 999 dolardı)

6.5 inç iPhone 900 – 1,000 dolar

6.1 inç LCD iPhone 600 – 700 dolar

Apple’ın OLED panellere geçişiyle birlikte yeni iPhone’larda iOS 12’ye eklenecek bir özellikle karanlık ekran modunun olması bekleniyor. Özellikle iPhone X’de bulunan daima açık ekran özelliğinden sonra kullanıcılar en çok bu işlevin gelmesini istiyordu.

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