Apple Pay, Apple’ın geliştirdiği bir ödeme sistemidir. Bu ödeme sistemi henüz ülkemizde geçerli değildir. Yurt dışında çoğu yerde geçerli olan Apple Pay, iPhone’a sahip akıllı telefon kullanıcıları için basit bir ödeme şeklidir.

Apple Pay’i Kullanma

Apple Pay ödeme sistemini kullanmak için iPhone’unuzun iOS’un en güncel sürümüne güncelleyin. Daha sonra telefonunuzda yüklü olan Apple Cüzdan uygulamasını başlatın. Uygulamaya kredi kartı veya banka hesap kartınızı tüm bilgileri görünür şekilde okutun. Kart ekleme işlemini yaptıktan sonra bankanızı arayarak kartınızı doğrulatın. Banka kartınızı doğruladıktan sonra tekrar uygulamaya geri dönün ve alışverişlerde kullanacağınız kartınızı varsayılan olarak ayarlayın.

Alışveriş yaptıktan sonra ödeme faslına geçtiğiniz zaman telefonunuzda Cüzdan uygulamasını açın. POS cihazına telefonunuzun ekranını okutun. Ödemeyi onaylamayı kabul ediyorsanız telefonunuzun ekranına gelen izin bildirimini parmağınızı ana ekran tuşuna basarak telefonun sizi tanımasını sağlayın.

Apple Pay’e Kart Ekleme

Apple Pay’e birden fazla kart ekleyebilirsiniz. Cüzdan uygulamasına yeni bir kart eklemek için uygulamayı açın ve sağ üst köşedeki + butonuna ardından Devam‘a tıklayın. Başka Bir Kart Ekle seçeneği aktifse bu seçeneğe dokunarak işleme devam edin. Kartınızı okutmak için kart ekleme butonun üstündeki fotoğraf makinesine basın ve kart bilgilerinizi okutun. Bu işlem birkaç saniyeden uzun sürebilir.

Kartınız uygulama tarafından tanımlandıktan sonra bir sonraki ekranda adınız, kart numaranız ve kart detaylarınız yer alacaktır. Verilerin doğruluğunu teyit edin. Kartınızın güvenlik kodunu da uygulamaya manuel olarak ekleyin. Böylece Apple Pay’e kart ekleme işlemi tamamlanacaktır.

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