iPhone’a yapılan yeni iOS kurulumunda şifre oluşturmanız istenir. Bu şifreyi kullanarak ekran kilidini açabilirsiniz. Parmak izi okuyucunun çalışmadığında veya parmak izi okuyucuya dokunacak kadar parmağınız temiz değilse kilidi açmak için, kurulumda oluşturduğunuz ekran şifresini kullanabilirsiniz.

iPhone, ekran kilidi için sizden altı haneli parola oluşturmanızı ister. Altı haneli parola dört haneli parola sistemine göre daha güvenlidir. Ancak sonradan altı haneli parola sistemini dört haneli sistemle değiştirebilirsiniz. iOS’ta şifreyi dört haneli yapma işlemi iç

iOS’ta Ekran Kilidi Şifresini Dört Haneli Yapma

iOS’ta şifreyi 4 haneli yapmak için iPhone’unuzda Ayarlar > Touch ID ve Parola‘ya gidin. Bu ekranda yeni parmak izi ekleyebilir, parolanızı değiştirebilir ve parolayı kapatabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden Parolayı Değiştir‘e tıklayın.

Açılan ekranda şu anda kullandığınız ekran kilidi parolanızı girmeniz istenecek. Parolayı girin ve girdikten sonraki ekranda yeni parola oluşturmanız gerekiyor. Yeni parola oluşturmadan önce bu ekrandaki Parola Seçenekleri butonuna dokunun. Burada isterseniz şifrenizi özel alfasayısal kod veya özel sayısal kod ile de oluşturabilirsiniz. Şifrenizi 4 haneli yapmak için 4 Basamaklı Sayısal Kod‘a tıklayın ve şifrenizi oluşturun.

4 basamaklı şifre daha az kombinasyonlara sahip olduğu için 6 basamaklı şifreye göre daha basittir. Bu yüzden oluşturacağınız 4 basamaklı şifrenizi doğum tarihi, özel tarihler veya basit sayılar yapmamaya özen gösterin. Çünkü bu tür basit şifreler telefonunuzun ekran kilidini açmak isteyen bir kişi tarafından kolayca bulunabilir. Eğer telefonunuzun ekran güvenliğinin üst düzeye çıkmasını istiyorsanız da parmak izi okuyucusunu da etkinleştirebilirsiniz.

iOS’ta Ekran Kilidi Şifresini Dört Haneli Yapma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.