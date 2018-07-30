iPhone X’in İki Katı Fiyatlı LG V35 ThinQ Çıktı!

LG, 2017 Aralık ayında V30 Signature Edition‘ı duyurmuştu. Şimdiyse sıra LG V35 ThinQ‘nun üst düzey sürümünü çıkarmaya geldi. Bir sonraki nesil Signature Edition çizilmelere karşı dayanıklı zirkonyum seramik arka kapak, şık siyah ve beyaz renk seçenekleri ve Bang & Olufsen kulaklıklarıyla geliyor.

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Üst sınıf dış tasarımın yanı sıra, ikinci nesil LG Signature Edition temelde bir V35 ThinQ’dan farklı değil. 18:9 oranında ve QHD+ çözünürlükte 6 inç bir FullVision OLED paneli var. Yonga seti Snapdragon 845, RAM 6 GB ve depolama alanı ise microSD ile genişletilebilen 256 GB. Arkadaki çift kamera biri ultra geniş açılı objektife sahip iki adet 16 MP lensten oluşuyor.

Pakette kişiselleştirilmiş bir asistan ve telefonla birlikte adınızı yazdırabildiğiniz süslü bir deri kutu yer alıyor. Tabii LG Signature Edition’a sahip olmak için sadece 300’de bir olmanın münhasırlığı da var.

Perakende kutudaki B&O kulak üstü kulaklıklar, Bluetooth üzerinden bağlanan ve ayrı olarak satın alındığında 500 avro fiyat etiketi bulunan Beoplay H9i’nin ta kendisi.

Ön siparişler bugün başlıyor ve resmi tanıtım tarihi 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Fiyat şaşırtıcı 1999,800 Güney Kore wonu, 1,800 Amerikan Doları ya da yaklaşık 11000 Türk Lirası olacak.

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