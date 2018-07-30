Garip bir şekilde OnePlus 3 ve 3T’nin OnePlus 5 ve 5T‘den önce temmuz güvenlik yamalarını almış olduğunu görmüştük. Ancak büyük bekleyiş şimdi son bulmuş görünüyor.

OxygenOS 5.1.4 OnePlus 5 / 5T İçin Yeni Özellikler Getiriyor

OxygenOS 5.1.4 OTA güncellemesi her iki cihazın güvenlik yamalarını Temmuz 2018’e kadar güncelleştiriyor. Ancak daha da önemlisi bataryaya yönelik yeni bir özellik getiriyor. Bu cihaz kullanılmadığında güç tüketimi miktarını azaltan “Uyku Bekleme Modu” olarak adlandırılıyor.

OnePlus forumunda şirket, cihazın artık kullanıcının kullanım alışkanlıklarını takip ettiğini ve siz uykudayken veya günün belli bir saatinde cihazınızı kullanmıyorken tüm ağ bağlantılarını kestiğini açıkladı. Siz uykudan uyanmaya yakınken bağlantıları tekrar açarak hiçbir bildirimi kaçırmamanızı sağlıyor.

Değişim günlüğünün ilerleyen kısımlarında varsayılan mesajlaşma uygulamasına grup mesajlaşma özelliğinin eklendiği yazıyor. Bir kez daha kamera yazılımı güncellenmiş ancak bununla ilgili fazla bilgi yok. Yalnızca netliğin artırıldığı söylenmiş. Bunun nihayet garip “yağlı boya efekti”nin sonu olabileceği düşünülüyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.