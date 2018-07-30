Pixel 3 ve Pixel 3 XL bir ay önce 3 boyutlu işlenmiş görüntüleriyle ortaya çıktı. Şimdiyse büyük boylu cihazın ilk gerçek görüntüleriyle karşı karşıyayız. Böylece Pixel 3 XL’in tasarım ayrıntıları hakkında daha fazla şey öğrenme şansı buluyoruz.

Pixel 3 XL’nin Merak Edilen Fotoğrafı Paylaşıldı

Pixel 3 XL’in ekranı çentikli olacak ve sadece bir arka kamerası bulunacak. Google arka taraftaki cam / fırçalanmış metal tasarımını bir kenara bırakıyor ve baştan aşağı cam panele geçiyor.

Google Pixel 2 XL OLED ekranla gelmişti. Ne yazık ki panel hakkında bir fikir edinmek mümkün değil. Ancak hem 3 XL hem de normal 3’de nihayet güç verimliliğinden yana seçim yapılma ihtimali var.

Cihaz ilk mühendislik örneklerinden biri olduğundan alttaki Google logosu biraz garip duruyor. Burası Ar-Ge ekibinin üretime geçilmeden önce, “proje cihazına benzeyen” ve “proje cihazı gibi çalışan” prototipleri tek bir noktada birleştirdiği aşamalardan biri.

Bu nedenle final cihazda bazı küçük farklılıklar olabilir. Ancak çentik ve tek kamera gibi ana detaylar aynı kalacaktır.

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