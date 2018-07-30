Samsung Galaxy Note9 önümüzdeki 9 Ağustos’ta tüm dünyayla buluşacak. Telefonun sızıntıları bir yandan artarak gelmeye devam ediyor. Cihazla ilgili son bilgiler akıllı telefonun ön sipariş için listelendiği Endonezya’daki bir afişten.

Samsung Galaxy Note9 Fiyatı Resmen Doğrulandı!

Telefon ülkede 13,5 milyon IDR yani yaklaşık 940 ABD doları olacak. Ancak bu 128 GB sürümü için geçerli. 512 GB’lık versiyon için 1215 dolar fiyat etiketi belirlenmiş. Bu da Türkiye için 6000 ila 7000 lira arasında bir fiyat aralığı demek.

Samsung Galaxy Note9, Asya – Pasifik pazarında Siyah, Mavi ve Bakır olmak üzere üç renkle sunulacak. Ancak 512 GB’lık sürüm “Brownish” renk seçeneğine sahip olmayacak. Cihazı 1 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında sipariş veren herkes için Samsung Smart TV gibi birçok ücretsiz ürün, 750,000 IDR (yaklaşık 252 TL) geri ödeme ve 12 aylık ücretsiz mobil veri planları sunulacak.

Fiyat ve renkler geçen haftaki @Rquandt tarafından paylaşılan bilgilerle uyumlu görünüyor. Söz konusu cihazın Avrupa’da 1,050 avro ile 1,250 avro arasında olacağını söylemişti. Görüntü ayrıca Mavi renk seçeneğinde S Pen’in sarı renkle geleceği iddialarını doğruluyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.