Roland Quandt Samsung’un kablosuz şarj cihazı Duo ile ilgili bazı önemli görüntüler paylaştı. Ürünün hem Galaxy Note9 hem de Galaxy Watch ile uyumlu olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note9 Şarj Ünitesi Nasıl Görünecek?

Model numarası EP-N6100 olan şarj cihazı kutudan çıkarıldığında böyle görünecek. Şarj aletinin hem telefon hem de akıllı saat için yeri bulunuyor. Ancak dahası var. Model numarası EP-P3100 olan farklı bir şarj aleti daha söz konusu. Büyük şarj cihazındaki akıllı saatin yastığına çok benziyor.

Bunun tamamen ayrı bir cihaz olup olmadığından emin değiliz ya da modüler bir çift kablosuz şarj cihazına mı bakıyoruz net değil. Bunu düşündüğünüz zaman mantıklı geliyor. Eğer hareket halindeyken akıllı saatinizi şarj etmeniz gerekiyorsa ebatça daha küçük ve daha taşınabilir bir şarj aleti kullanışlı olacaktır.

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