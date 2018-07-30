Sony tam bir ay sonra IFA‘da bir duyuru gerçekleştirecek ve bazı öneriler XZ markalı yeni bir telefonun tanıtılacağını söylüyor. Bu muhtemelen tek kameralı Xperia XZ3 olacak. Ancak bununla beraber Sony Xperia XA3‘ü de görme şansımız bulunuyor. Cihaz son olarak Avrasya Komisyonu tarafından bir onay almıştı.

Sony Xperia XA3 Şimdi Çıkışa Çok Yakın

Yeni bir sızıntı Xperia XA3’ün TENAA sertifikasını aldığı yönünde. Listelemede pek fazla bilgiye yer verilmiyor. Daha çok H4413 model numarasından ve LTE desteğinden bahsediliyor.

Eğer cihaz gerçekten de IFA basın konferasında tanıtılırsa Xperia XA2‘den yalnızca dokuz ay sonra marketlere adım atacak demektir ki biraz kısa bir süre.

H4413 böylece ikinci defa bir resmi dokümanda ortaya çıkmış oldu. Ancak bir kez daha cihazın donanım özellikleri ile ilgili ne yazık ki hiçbir bilgiye rastlanmadı.

Güncelleme: Belgeler biraz daha derinlemesine kazıldığında Sony Xperia XA3’ün uzunca bir ekran, 2160 x 1080 piksel çözünürlük (Full HD+) ve 18:9 en boy oranıyla geleceğini öğreniyoruz.

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