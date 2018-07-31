Apple’ın geliştirdiği akıllı saat Apple Watch, iPhone ile uyumlu olarak çalışır. Apple Watch iPhone ile sorunsuz olarak çalışıyor olsa da bazen uygulamalar sıkışıklık gösterebiliyor. Bu da Apple Watch’ın donmasına sebep olabiliyor.

Apple Watch’unuz ile herhangi bir sorun yaşadığınızda yapmanız gereken tek şey akıllı saatinizi sıfırlamak. Saati sıfırlamak, Apple Watch’un performansını iyileştirir ve saatteki sorunları yok eder. Saati bir başkasına hediye etmek istediğiniz zaman da saati sıfırlama işlemi işinize çok yarar.

Apple Watch’u Sıfırlama

1- iPhone ile Sıfırlama

Apple Watch’unuzu sıfırlamak için iPhone’unuzda yüklü olan Apple Watch uygulamasına gidin. Apple Watch uygulamasında Benim Sekmem‘e tıklayın. Ardından Genel Ayarlar’a tıklayın ve Saati Sıfırla seçeneğini seçin. Apple Watch sıfırlama işlemi boyunca saat kapalı kalacaktır.

2- Apple Watch ile Sıfırlayın

Apple Watch’u kendi ayarlarından sıfırlamak için ilk olarak saati şarja bağlayın ve daha sonra saatin içindeki Genel Ayarlar‘a gidin. Genel Ayarlar’da bulunan Reset (Sıfırla) seçeneğine tıklayın. Böylece saati basit bir şekilde sıfırlayabilirsiniz.

Apple Watch’u sıfırlamadan önce saatin içindeki verilerin yedeğini almayı unutmayın. Saati sıfırlama işleminden sonra saatteki tüm veriler yok olacaktır. Saatteki verileri yedeklemeyi iPhone’da veya akıllı saatinizdeki ayarlardan yapabilirsiniz.

Apple Watch’u Sıfırlama ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın. Sağlıcakla kalın!