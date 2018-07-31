Dünyanın En Güçlü Mobil İşlemcisi Geliyor!

Huawei, 31 Ağustos’ta yapılacak bir IFA etkinliği için davetiyeler gönderdi. İhtimaller yeni bir telefonun açıklanmayacağı, bunun yerine yeni bir donanım, özellikle de Kirin 980‘nin duyurulacağı yönünde. Büyük bir sürpriz sayılmaz. Zira geçen sene şirket 970’i yine IFA’da açıklamıştı.

Şirketin alt markası Honor kendi etkinliğini Berlin’de düzenleyeceği için yeni bir Honor cihazı da söz konusu olmayacak. Etkinlikteki konuşmanın uzunluğu 45 dakika olarak belirtilmiş.

Kirin 980 Dünyanın En Güçlü Mobil İşlemcisi Olacak

Kirin 980 yonga setine gelince, şu ana kadar paylaşılan gayri resmi bilgiler büyük ve küçük iki farklı işlemci kümesine sahip sekiz çekirdekli bir yapı yönündeydi. İddialarda, her ne kadar henüz böyle bir çekirdek var olmasa da “Cortex-A77”nin altı çizilmişti. Çekirdeğin modeli ne olursa olsun, ilk test sonuçları gayet heyecan verici görünüyor.

İlginç bir şekilde, yonga setinde Huawei’in ilk kez kendi tasarladığı bir GPU yer alacak. İddialar şu anki Adreno 630’dan %50 daha hızlı bir grafik biriminden bahsediyor. TSMC’nin 7 nm işlem sürecinden geçmiş ilk çiplerinden biri. Tabiiki de yapay zeka uygulamaları için yeni bir NPU bulunacağını da paylaşalım.

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