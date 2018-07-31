Fortnite geliştiricisi Epic Games‘den aktarılan bilgilere bakılırsa Fortnite mobil marketlere giriş yaptığında yalnızca 39 telefonda desteklenecek. Galaxy Note9’un çıkışıyla birlikte yapacak olan Fortnite önce amiral gemisine özel kalacak. 9 Ağustos’taki söz konusu çıkışın ardından oyunun birkaç hafta içinde listedeki tüm cihazlara ve eşdeğerlerine gelmesi bekleniyor.

Fortnite Destekli Android Telefonlar Listesi

Eğer göreceli olarak yeni bir Android telefona sahipseniz ve listede adını göremiyorsanız üzülmeyin. Zira Galaxy Note9 da bu listede yok. Aktarılanlara göre Epic Games yalnızca oyunu test ettiği telefonları listeye eklemiş. Ancak listelenen cihazların çipsetlerine bakarak kendi cihazınız hakkında fikir edinebiliyorsunuz.

Fortnite Android Minimum Donanım Gereksinimi

Buna göre Qualcomm Snapdragon 430, MediaTek MT6737, Exynos 7870 ve HiSilicon Kirin 655 çipsetine veya Adreno 505 ve Mali-T720 grafik birimlerine sahip en az 3 GB RAM‘li tüm Android telefonlar Fortnite çalıştırabilecek.

Aşağıdaki Fortnite çalıştıran Android telefonların listesini görebilirsiniz:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)

LG G6

LG V30

LG V30+

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5s

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZSony Xperia XZs

Sony Xperia XZ

Fortnite Android Çıkış Tarihi

Fortnite’ın Android’e gelmesi uzun zamandır bekleniyordu. Yalnızca iOS ve Android telefonlar değil tabletler de Fortnite çalıştırabilecek. Oyun önce Samsung Galaxy Note 9’a özel kalacak. 9 Ağustos’ta çıkacak ve ardından en geç 30 gün içinde diğer cihazlara gelmiş olacak. Yukarıdaki listeye göz atarak cihazınızın Fortnite çalıştırıp çalıştırmadığını öğrenebilirsiniz. Listede LG G7 ThinQ, Sony Xperia XZ2, Nokia 7.1 Plus ve Essential Phone gibi performanslı cihazlar yok. Bunlar ilerleyen zamanlarda eklenecektir.

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