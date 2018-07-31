Huawei Honor Note 10 ile ilgili ilk kez birkaç ay önce merak uyandırıcı bir görsel paylaşılmıştı. Cihazın nihayet resmiyet kazandığını görmek bu anlamda oldukça sevindirici. Zira söylentilerin çoğunun doğru olduğu ortaya çıkmış durumda. Ancak cihazın bazı beklenmedik özelliklerle geliyor olması bizleri daha da şaşırttı.

Huawei Honor Note 10: 7 İnç Ekran ve 5000 mAh Batarya

Huawei Honor Note 10, 6.95 inç Full HD+ (1080 x 2220 piksel) AMOLED bir ekranla ve kenarlarında oldukça ince çerçevelerle geliyor. Bir diğer güzel haberse ekranda çentiğin bulunmaması. Panel HDR10 standartlarında bir ekrandan oluşuyor ve %115 NTSC renk gamı kapsama alanına sahip.

Honor Note 10, Huawei’in Kirin 970 çipsetiyle geliyor. 6 ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra dahili depolama alanı 64 ve 128 GB olarak sunulmuş. MicroSD kart desteği çift SIM tepsisinde sunuluyor. O nedenle birinden birini seçmek zorunda kalacaksınız.

Çipsette, üreticinin “the nine” adını verdiği bir sıvı soğutma sistemi var. Bunun içerisinde 8 ayrı katmandan oluşan bir ısı dağıtma şebekesi var. Soğutma sisteminin masaüstü kalitesinde olduğu ve %41’e kadar daha düşük soğutma sağladığı iddia edilmiş. Bu da yük altında en az 10 derece daha düşük sıcaklık demek.

Cihaz elbette GPU Turbo teknolojisi ile geliyor. Aynı zamanda CPU Turbo özelliği de sunuyor. Her iki yazılım iyileştirme özelliği Double Turbo denilen bir modun kullanılmasıyla aktifleşiyor. Bunun telefonun altında bulunan fiziksel bir tuşla yapıldığı aktarılmış

Honor Note 10’da 16 MP (f/1.8) ikincil lens ile desteklenen 24 MP (f/1.8) bir ana kamera mevcut. Özçekim kamerası ise f/2.0 açıklığına sahip ve 13MP çözünürlük sunuyor. Sahne tanıma ve diğer AI özellikleri için her zamanki gibi AI yazılımı hazır durumda. Double Turbo özelliği için sunulan donanım düğmesi, kamera uygulaması çalışırken deklanşör olarak kullanılıyor.

Telefon Android 8.1 Oreo ile geliyor ve kutudan EMUI 8.2 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor. Büyük 5,000 mAh bir bataryası var ve neyse ki Super Charge desteği sayesinde hızlı bir şekilde doldurulabilecek.

Cihaz fiyatlandırma konusunda hayal kırıklığına uğratmıyor. 6 GB / 64 GB olan modelin fiyatı 2,799 yuan (409 dolar), 6 GB / 128 GB’lık modelin fiyatı ise 3,199 yuan yani 468 dolar. 8GB RAM ve 128 GB’lık en güçlü model ise 3,599 yuan (527 dolar) etikete sahip.

Note 10, Gece Mavisi Siyahı ve Hayalet Mavisi renkleriyle sunuluyor. Çin’de ön siparişe açılmış durumda. Gönderiler 1 Ağustos‘ta başlayacak.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.