Nokia Dünyanın İlk 5G Ağını İnşa Ediyor

Nokia’nın finansal raporları ikinci çeyrekte biraz geride kalmıştı. Bunda ağ işindeki yavaşlığın önemli büyük. Ancak bu yıl servis sağlayıcılar 5G ağlarını kurmak istedikçe Nokia’nın da bu durumu toparlaması bekleniyor. Finlandiyalı şirket bugün dünya genelinde faaliyet gösteren T-Mobile ile çok yıllı bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlamda Nokia, 5G ağını inşa eden ilk şirket olacak.

Nokia, 5G Ağını İnşa Eden İlk Şirket Olacak

3,5 milyon dolarlık anlaşma ile Nokia, T-Mobile ABD için ülke çapında 5G ağı geliştirmek ve dağıtmak için donanım, yazılım ve servisler sunacak. Ülkenin bir diğer servis sağlayıcısı Sprint müşterleri de, T-Mobile ile birleşmiş olunmasından ötürü, otomatik olarak 5G desteğine sahip olacak.

5G ağında geniş kapsama alanlı 600 MHz bantlar ve yüksek kapasiteli 28 GHz milimetre dalga bantları sunulacak.

Bu gelişmeden bir süre önce Nokia yılın ikinci yarısında daha iyi finansal sonuçlar elde edeceğini duyurduğu bir basın bülteni yayımlamıştı. Bu anlamda faaliyet kar oranında yıllık %9 – 11’lik ve hisse başına kazançta 0.23 – 0.27 avroluk artış bekleniyor.

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