Oppo ilk kez R15 ile çentikli tasarıma geçiş yaptı. Şimdiyse R17 ile bu çentiğin biraz daha küçülebileceğini görüyoruz. Daha önce TENAA’dan gelen birkaç görselle karşılaşmıştık ancak bunlar fazlasıyla karanlıktı ve yorum yapma şansı tanımıyordu. Weibo’dan paylaşılan iki yeni görsel bizlere Essential Phone benzer bir çentik yapısını gösteriyor.

Oppo R17’nin Minik Çentiği İşte Böyle Görünüyor

Essential Phone ile iPhone çentiği arasında çokça fark var. Bu anlamda bugüne kadar hiçbir firma Essential PH-1‘in çentiğini gerçekten taklit edemedi. Duyurulduğu tarihten 1 yıldan uzun bir zaman sonra şimdi bu durum değişeceğe benziyor.

Paylaşılan fotoğrafa bakarsak Oppo R17 yalnızca tek bir özçekim kamerasına sahip olacak. Çentikte fazladan yalnızca ahize bulunacak. Yukarıdaki ikinci fotoğrafta ön panel ayrı olarak görülüyor. Ancak uzaklık sensörü ve ortam ışığı sensörünün nerede bulunacağı hala soru işareti olarak kalıyor.

Ayrıca parmak izi okuyucusu ile ilgili herhangi bir bilgi de yok. TENAA görüntülerinde arkada yine böyle bir okuyucuya rastlanmamıştı. Yani bir ekran içi çözümüyle karşı karşıya olabiliriz. Bu arada Oppo F9 Pro da benzer bir çentikle geliyor. Ancak R serileri genelde daha üst düzey bir donanıma sahip oluyorlar. Bu nedenle Oppo R17’nin 10 GB ile gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Zira akıllı telefonlarda RAM kapasiteleri katlanarak artmaya devam ediyor. 6 GB RAM pek yakında ana akım halini alabilir.

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