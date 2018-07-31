Samsung Galaxy A9 Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy A ailesinde Galaxy S isimlendirme şemasını kullanmaya karar vererek, 2017 sonunda Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ (2018) modellerini duyurmuştu. Koreli üretici şimdi yeni bir A serisi telefon üzerinde çalışıyor. Model adı SM-A750FN ve tablo Geekbench’e ait. Cihaz büyük ihtimalle Galaxy A9 olacak.

Yeni Bir Samsung Galaxy A Telefonu Ortaya Çıktı

Galaxy A9 Exynos 7885 çipsetiyle geliyor. Telefonda performans için kullanılan ve 2,2 GHz’de çalışan iki adet çekirdek ile güç verimliliği yüksek 1.6 GHz’de çalışan altı adet çekirdek daha var. SM-A750FN üzerinde RAM 4 GB bulunduruyor ve Android Oreo 8.0 çalıştırıyor. Tüm özellikler buraya kadar Galaxy A8+ (2018) ile aynı. Bu da yeni telefonun ekran boyutu veya kamera gibi diğer bazı konularda farklı olabileceğini düşündürüyor.

A8+ (2018) SM-A730xx model numarası taşırken selefi Galaxy A7 (2017) ise SM-A720xx kodluydu. Kore’de 4 sayısının şanssız sayıldığı düşünülürse (ne kadar üzücü değil mi?), SM-A750FN hâlâ Galaxy A8 serisinin ardılı olabilir. Cihazın Galaxy A9 (2018) olarak adlandırılma ihtimali de bulunuyor.

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