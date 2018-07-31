Sadece bu hafta sonu Samsung’un kablosuz şarj cihazlarıyla ilgili iki yeni görüntüye rastlamıştık. Bunlardan biri Galaxy Note9’un hızlı şarj özelliğiyle uyumlu olması için güncellenen hali hazırda mevcut bir model (EP-P3100) idi. Diğeri ise Samsung Wireless Charger Duo (EP-N6100) ismine sahip iki kablosuz şarj bölmesi olan yeni bir ürün.

Samsung Kablosuz Şarj Cihazı Duo’nun Fiyatı Belli Oldu

Bugün MobilTelefon.ru tarafından yapılan yeni bir paylaşım karşımıza söz konusu yeni cihazın gerçek bir görüntüsünü çıkarıyor. Samsung kablosuz şarj cihazı Duo, Rusya’daki bir Samsung perakende mağazasında 6,990 RUB (~ 112 USD) satış fiyatıyla piyasaya sunulmuş.

Kutudan bir adet Duo istasyonu, bir adet Samsung Adaptif Hızlı Şarj Duvar Adaptörü ve Hızlı Başlangıç Rehberi çıkıyor. Bahsedilen şarj aleti microUSB yapıda.

Birden fazla Samsung akıllı telefonunu şarj etmek isteyenler için adaptör kullanışlı olacaktır. İlginç şekilde kutunun arka kısmında henüz duyurusu yapılmayan Samsung Galaxy Watch saatiyle ilgili bir uyumluluk ibaresi de yer alıyor.

Galaxy Watch muhtemelen firmanın New York’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak. Ancak şu ortada ki Samsung artık bazı şeyleri gizlemek için fazla çaba sarf etmiyor. Sızıntıları ve söylentileri aktif olarak takip eden bir kişi için şaşırtıcı herhangi bir şey neredeyse yok. 9 Ağustos’taki büyük etkinliğe doğru daha fazla bilginin sızdırılacağı aşikar.

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