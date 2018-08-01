Android ve iOS uyumlu en başarılı İnternet Hızını Test Etme Uygulamaları ile karşınızdayız. İnternet bağlantı hızları ve erişim olanakları son yıllarda genel olarak tatmin edici seviyelere ulaştı. İnternet bağlantısı için her ay ciddi meblağlar ödüyoruz, peki gerçekten bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Akıllı telefonunuzla bağlı olduğunuz ağın internet hızını test etme gereği hissedebilirsiniz. Bu işlem için Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilecek önde gelen uygulamaları kısaca tanıtalım istedik.

Android ve iOS: İnternet Hızını Test Etme Uygulamaları (2018)

Speedtest By Ookla

Ookla tarafından geliştirilen Speedtest servisi kullandığınız internet bağlantısı (geniş bant ya da hücresel veri) ne olursa olsun en güvenilir test araçlarından birisi konumunda. Servis sağlayıcı bilgisi ve indirme – yükleme hızları kısa süre içerisinde öğrenilebiliyor.

Test sonucunu saklayarak farklı ağların internet hızlarını kıyaslayabiliyorsunuz. Uygulamanın Android versiyonunda bağlı olduğunuz ağın kapsama alanını da görebilirsiniz.

Internet Speed Meter Lite

Internet Speed Meter Lite Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılan internet bağlantısının anlık hızını öğrenme imkanı sağlayan başarılı bir çözüm. Uygulamanın en sevdiğimiz özelliği ise internet bağlantı hızını anlık olarak bildirim çubuğunda gösterebilmesi. Günlük ve aylık internet kullanım miktarlarını öğrenebiliyorsunuz. Internet Speed Meter Lite’ı yazıyı kaleme alan editörünüz de uzunca bir süredir kişisel akıllı telefonunda kullanmakta.

Speed Test Master

İnternet bağlantı hızını test etmek için kullanılabilecek araçlardan birisi de Speed Test Master. Uygulama benzer çözümlere kıyasla daha küçük boyutlu ve arayüzdeki Begin butonuna dokunarak testi hızlı şekilde başlatabiliyorsunuz.

Net Speed Indicator

Uygulama internet hızı test etme araçları arasında en basit çözümlerden birisi konumunda. Yalnızca küçük boyutlu olmakla kalmıyor; kullanımı da hayli kolay. Uygulamayı indirip yükledikten sonra ayarları basitçe yapılandırmak yeterli oluyor. İnternet bağlantı hızı anlık olarak Android’in bildirim çubuğundan takip edilebiliyor. İnternet hızını öğrenmek için Net Speed Indicator’ın arayüzüne tekrar erişmeye gerek kalmıyor.

Aracın en sevdiğimiz özelliklerinden birisinin de reklam içermeyen arayüzü olduğunu sözlerimize ekleyelim.

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