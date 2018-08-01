Apple Tarihin En İyi Haziran Ayını Geçirdi

Apple, Nisan ve Haziran ayları arasındaki mali sonuçlarını açıkladı. Cupertino şirketi geçen yılın aynı dönemine göre 53,3 milyar dolar ile %53 daha fazla gelir elde etti. Tim Cook, “Üst üste çift haneli gelir artışı gördüğümüz dördüncü çeyrek ve genel olarak şirketin en iyi haziran çeyreği” yorumunu yaptı.

Apple Bir Kez Daha Rekora İmza Attı

Dört coğrafi bölgenin tamamı, uluslararası satışların %40’ı ABD’den ve geri kalan %60’ı dünya genelinden olmak üzere, yıllık bazda önemli bir gelir büyümesi kaydetti.

Firma, nisan ve haziran arasında 41 milyondan fazla iPhone sattı ve yaklaşık 29,9 milyar dolar gelir elde etti. Böylece bir iPhone için 725 dolarlık ortalama perakende satış fiyatına ulaşıldı. iPad’ler ayrıca üç ayda 11,5 milyon adet satarak etkileyici bir başarı sergiledi. Ancak nispeten düşük fiyatlı çıkan iPad 9.7 (2018) nedeniyle gelirde %5’lik bir düşüş yaşandı.

AirPod’lar, TV, Watch ve Beats kulaklıklarını içeren Diğer Ürünler bölümü, yıllık oranda %37’lik etkileyici bir gelir artışı sağladı. Apple Care ve Apple Pay gibi hizmetler ise 9,5 milyar dolarlık rekor bir gelir getirdi.

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