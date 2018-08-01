Apple, bu sonbaharda çıkacak üç iPhone’dan en az birine çok talep edilen bir özelliği ekliyor. Evet, çift SIM desteğinden söz ediyoruz. Bazı pazarlarda çok popüler olan bir şey. Ancak şirketin bulunduğu ABD’de o kadar da değil.

Çift SIM’li iPhone’lar Bu Yıl Geliyor!

Bu daha önce rivayet edilmişti. Ancak şimdi iOS 12 geliştirici beta 5 sürümünün içerdiği bir kod ile resmen onaylanmış oldu. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, tanılama raporları üreten sistemdeki bir bileşen, çift SIM desteğiyle ilgili bazı referanslara sahip. Bunlar tıpkı “ikinci SIM durumu” ve “ikinci SIM tepsi durumu” gibi.

Kodun başka bir kısmında “çift sim cihazı” satırı geçiyor. Apple’ın çift SIM için gerekli yazılım desteğini bir nedenden ötürü mobil işletim sisteminin sıradaki sürümüne yetiştirmek istediği anlaşılıyor. Cihazda iki fiziksel yuva bulunacak.

Önceki söylentiler sadece 2018’in en pahalı iPhone’unda çift SIM desteği olacağına işaret etmişti. Bu yine de hiçbir şeyden daha iyidir. Çünkü özellikle ülkeler arası sıkça seyahat eden kullanıcılar veri tüketimi masraflarını azaltmak için diğer ülkelerin hatlarını da kullanıyorlar.

Çift SIM’li telefonların en popüler olduğu ülkeler Nijerya, Brezilya ve Mısır olarak sıralanıyor. Bu tür telefonlar ise ABD, Kanada ve Avustralya’da en az ilgiyle karşılanıyor. Ülkemiz için çok net bir şey söylemek zor.

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