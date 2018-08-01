Geçtiğimiz ay Huawei, Honor 10 GT‘yi tanıttı. 8 GB RAM’li amiral gemisi Honor 10’un güncellenmiş bir sürümü. Ayrıca kutudan GPU Turbo ve Gece Modu özellikleri ile çıkıyor. Başlangıçta telefon sadece Phantom Blue rengiyle mevcuttu, ancak şirket şimdi Lily White seçeneğinin mağaza raflarında yerini alacağını duyurdu.

Huawei Yeni Honor 10 GT’yi Tanıttı

10 GT akıllı telefonu üstte bir çentiği olan 5.84 inç boyunda bir ekrana sahip. Yonga seti Kirin 970 ve arkadaki kamera düzeneği, her ikisi de f / 1.8 diyaframlı ve PDAF’li olmak üzere 16 MP ana kamera ve 24 MP monokrom sensörden oluşuyor.

Amiral gemisi ilk olarak mayıs ayında tanıtıldı ve temmuz ayında dünya çapında 3 milyon ünite sattı. Zambak Beyazı Honor 10 GT, Phantom Blue seçeneğiyle aynı fiyatta olacak; 3.999 yuan (484 dolar / 414 avro).

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