iOS’un Beta sürümlerinin kullanıcısıysanız, bir sonraki iOS güncellemesinde hangi özellikler olacağını diğer kullanıcılardan önce test edebiliyorsunuz. Beta sürümleri yeni özellikler getirebildiği gibi cihazda sürüm sorunları da yaşatabiliyor. Henüz sürüm geliştiricilerinin test aşamasında olan Beta sürümler, cihazı her zaman doğru çalıştırmayabilir.

iOS’un Beta sürümüne sahip bir kullanıcısıysanız Beta sürümünüzü düşürebilir, diğer kullanıcılar gibi iOS’un telefonunuza getirdiği en son güncellemeyi kullanmaya devam edebilirsiniz.

iOS 12 Beta’dan iOS 11’e Dönme

iOS 12 Beta sürümünden iOS 11’e dönmek için bilgisayara ihtiyacınız vardır. Bilgisayarınıza iTunes isimli programı yükleyin. iTunes’i Windows bilgisayarınıza yüklemek için buraya, Mac’inize yüklemek için buraya tıklayın.

iTunes’i bilgisayarınıza yükledikten sonra programın kurulumunu tamamlayın. Kurulum da sona erince telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza takın. Telefonunuzu kurtarma moduna alın. Telefonunuzu kurtarma moduna almak için ses tuşları ve açma kapama düğmesini kullanabilirsiniz.

iPhone X ve iPhone 8 / 8 Plus‘ta Ses Artırma + Ses Kısma + Açma / Kapatma Düğmesi’ne,

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘ta Ses Kısma + Açma / Kapatma Tuşu’na,

iPhone 6S veya daha eski bir iPhone‘unuz varsa, Ana Ekran + Açma / Kapatma Düğmesi’ne basılı tutarak telefonunuzu kurtarma moduna alabilirsiniz.

Telefonunuzu kurtarma moduna aldıktan sonra iTunes programında karşınıza çıkan pencerede Geri Yükle ve Güncelle butonuna tıklayın. Eğer iPhone’unuz bu işlem tamamlanmadan tekrar başlarsa yukarıdaki işlemlerin aynısı yeniden yapın.

Yeniden yükleme işlemi tamamlandıktan sonra iOS 11’den kalan bir yedeklemeniz varsa iTunes’u Geri Yükle seçeneğine tıklayın. Aksi takdirde iPhone’unuz tıpkı yeni alınmış bir cihaz gibi yeniden kurulacaktır.

iOS 12 Beta’dan iOS 11’e Dönme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!