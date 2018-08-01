İki gün önce Oppo F9‘un Essential PH-1 ve Sharp Aquos S2 gibi küçük bir çentiğe sahip olacağı haberini yapmıştık. Resmi Oppo hesabından bugün F9’un minik çentiğini doğrulayan iki yeni görsel daha paylaşıldı.

Oppo F9’un Çentiği iPhone Sahiplerini Kıskandıracak

Resimlerden ilkinde sahile vuran bir dalga ve bu dalganın küçük bir kısmının F9’un ön yüzündeki çentik biçimini aldığı gösteriliyor. İkinci görselde ise bir su altı mağarası gösterilmiş. Bu mağaranın tavanından sarkan kaya parçası yine F9’un çentiğiyle aynı biçimi almış.

Aynı Twitter hesabından daha önce paylaşılan diğer görseli de hesaba katarsak, her üç Oppo F9 paylaşımında da bir tür su teması kullanıldığı dikkatimizi çekiyor. Bu da akıllara telefonda en az IP67 uyumluluk belgesinin bulunabileceğini getiriyor.

Oppo’nun F serileri özçekim odaklı olduğundan küçük çentiğe en az 25 MP’lik bir lens sığdırılabilir. Bu da şu an şirketin orta sınıftaki en popüler çözümü olan Oppo F7’de bulunan lensin ta kendisi demek.

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