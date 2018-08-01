Xiaomi Mi A2 için resmi bir video yayımlandı. Cihaz Xiaomi’nin Android One işletim sistemiyle donattığı bir başka model. Bu işletim sistemi en düşük donanımlı cihazlarda dahi rahatlıkla çalışmasıyla biliniyor.

Xiaomi Mi A2’yi Anlatan Yeni Bir Video Yayımlandı

Xiaomi’nin yeni Mi A2 ile yapmak istediği de tam olarak bu. Şirket bu anlamda ilk kez yeni akıllı telefonuna özel 30 saniyelik bir video yayımladı. Video firmanın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderildi.

Çinli şirket Mi A2’nin güçlü satış noktasını kamerası yapmak istiyor. Telefonda 12 MP + 20 MP’lik bir çift kamera düzeneği mevcut. 1,75 lens açıklığına sahip bu ana kameraların yanı sıra bir de 20 MP‘lik bir özçekim kamerası var.

Bu lenslerin bir diğer özelliği de düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görüntü kalitesi için piksel birleştirme işlevi sunmaları. Bu sayede 4 adet piksel birleştiriliyor ve ortaya daha aydınlık bir fotoğrafın çıkması sağlanıyor. Kameralarda bu işe yardım edecek LED flaşlar da mevcut. Söz konusu videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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