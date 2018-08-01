Bilgisayarda, telefonda, televizyonda ve tablette kolaylıkla erişebildiğimiz YouTube, kullanıcı deneyimini üst seviyeye yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Önerilen videolar, abonesi olduğunuz bir kanal video yüklediğinde kullanıcıyı haberdar etme, oynatma listesi oluşturma gibi birçok özellik barındıran YouTube uygulaması geçtiğimiz her gün kendisine yeni özellikler katıyor.

YouTube’dan Gelen Bildirimleri Yönetme

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz veya tabletinizde yüklü olan YouTube uygulaması, size, abonesi olduğunuz kanallar video yüklediğinde, videoların altına yaptığınız yorumlar beğenildiğinde ve yorumunuza cevap verildiğinde bildirim yollar. Bu bildirimleri almaktan sıkıldıysanız YouTube’un mobil uygulamasına girin ve uygulama ana ekranının sağ üst köşesinde bulunan profil fotoğrafınıza tıklayın.

Profilinize tıkladıktan sonra açılan pencerede Ayarlar‘a tıklayın ve Ayarlar ekranındaki seçeneklerin arasında bulunan Bildirimler‘e dokunun.

Bildirimler ekranından hangi bildirimlerin telefonunuza gelmesini istemiyorsanız başlıkların sağ tarafında bulunan butonlara tıklayarak bu bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bildirimleri devre dışı bıraktıktan sonra bu bildirimleri tekrar etkinleştirmek isterseniz yukarıdaki işlemlerin aynısı uygulayabilirsiniz.

YouTube Arama Geçmişini Temizleme

YouTube arama motorunu kullanarak arattığınız videolar arama geçmişinize düşer. Arama geçmişinizi silmek istiyorsanız uygulamaya girin, sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafınıza dokunarak Ayarlar’a gidin. Ayarlar ekranında Arama Geçmişini Temizle seçeneğine tıklayın. “Arama geçmişi temizlensin mi?” sorusu yer alan pencerede Arama Geçmişini Temizle butonuna dokunun ve tüm video arama geçmişinizi silin.

YouTube’dan Gelen Bildirimleri Yönetme ve Arama Geçmişini Temizleme konusu hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!