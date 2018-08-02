Sahip olduğunuz Android telefonu casus kamera olarak kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android Wear işletim sistemli akıllı saatler şüphesiz akıllı telefonlar kadar ilgi görmedi ve pazar payına ulaşamadı ancak teknoloji meraklısı kitlenin hem Android hem de Apple cephesinde akıllı saatlere yöneldiğini biliyoruz. Android Wear işletim sistemli akıllı saatler akıllı telefonlara çeşitli sağlık verilerini aktarabiliyor; saatler ise akıllı telefondaki bildirimleri görüntüleme gibi işlevler sunuyor.

Android Wear işletim sistemli bir akıllı saatiniz varsa Android’li akıllı telefonunuzu casus kamera olarak kullanabilmeniz mümkün. Bu, akıllı telefon ve saate yüklenebilen bir uygulama ile yapılabiliyor. Kamera kontrolleri akıllı saat üzerinden gerçekleştiriliyor.

Android Telefonu Casus Kamera Olarak Kullanmak

İşlem için faydalanacağımız uygulamanın adı Wear Camera. Ne yazık ki ücretsiz bir çözüm değil, Google Play mağazasından 4.69 TL gibi uygun bir fiyatla satın alınması gerekiyor.

Uygulamayı akıllı telefona yükledikten sonra akıllı saatinize de yüklemelisiniz. Google Play Store uygulamasına erişip arama simgesine dokunduktan sonra Wear Camera için arama yapın ve kurulum tamamlanınca Open‘a dokunun. Ekran görüntüsündeki mesajla karşılaşacaksınız.

Akıllı telefonunuzda Wear Camera uygulamasını açın ve talep ettiği erişim izinlerini sağlayın.

Akıllı saatteki uygulamanın arayüzünden yakınlaştırma, zamanlayıcı, fotoğraf / video modları arasında geçiş, ön – arka kamera geçişi, flaşı etkinleştirme / kapatma gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Yine çözünürlük ayarı, rotasyon ve deklanşör sesini kapatma seçenekleri de mevcut.

Akıllı saatteki uygulamayı kullanarak akıllı telefonunuzun ön ya da arka kamerasıyla fotoğraf – video çekimi yapabilirsiniz. Akıllı telefonunuza casus kamera işlevi katabilirsiniz.

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