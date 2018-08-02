Google, popüler klavye uygulaması Gboard için yeni bir güncelleme yayınladı. Android işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebilen güncellemeyle birlikte araca yeni özellikler ve dil desteği kazandırılmış durumda.

Sürüm notlarına bakılırsa Make a GIF özelliği kullanıcılara metinlerden GIF oluşturma olanağı sağlıyor. Sticker’lardan hoşlanıyorsanız artık 15 yeni dilde daha aramalar gerçekleştirebileceksiniz.

Gboard’a 28 Yeni Dil Desteği ve Text to GIF Özelliği Geldi

Gboard klavyeye 28 yeni dil desteği eklenmiş durumda ve bu diller Bagri, Batak Toba, Bench, Bhili, Capiznon, Chavacano, Doğu Min, Fiji Hindi, Ge’ez, Gurani, İnguş, Karaçay, Horasani Türkçesi, Kipsigis, Maharashtrian Konkani, Lezgian, Mizo, Maguindanao, Malay (Brunei), Maranao, Güney Min, Kuzey Sami, Qashqa’i, Rinconada Bikol, Surjapuri, Tausug, Yukarı Sakson ile Vasavi olarak sıralanıyor.

Uygulamanın boyutu 142 MB seviyesinde ancak indirilen diller ve ek paketlerle bu boyut farklı cihazlarda değişkenlik gösterebiliyor. Yayınlanan güncellemenin uygulamayı 7.14.19.206421213 versiyonuna taşıdığını belirtelim.

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