Google’ın, arama hizmetini tekrar Çin’e geri getirmeyi amaçlayan Dragonfly projesi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket, insan hakları, demokrasi, din ve protestolarla ilgili web sitelerini ve şartları kara listeye alacak bir motor geliştiriyor. Bunların hepsi Çin için gerçekten hassas konular. Proje 2017 sonbaharından beri devam ediyor ve Ocak ayında CES’te Çinli yetkililere gösterildi.

Google Çin’e Özel Arama Motoru Geliştirecek

Intercept tarafından satın alınan özel belgelere göre, nihai sürüm Çin hükümetinin onayını beklerken önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde sunulabilir. Proje devam ederse, Mountain View şirketi ilk kez arama özelliğini Çin’e geri getirecek. Çin’de internet’e erişen kullanıcıların %95’inden fazlası mobil cihaz kullanıyor. Google yeni ürününü bir masaüstü platformundan önce bir uygulama olarak kullanıma sunacaktır.

Belgeler, platformun oldukça basit bir şekilde çalışacağını söylüyor. Platform tartışmalı anahtar kelimeleri tespit ettikten sonra, şu anda New York Times, The Wall Street Journal ve etkin bir şekilde tüm yetişkin eğlence içerikleri gibi Çin’de ziyaret edilmesi yasaklanan web sitelerini filtreleyip engelleyecek. “Yasal gerekliliklerden dolayı bazı sonuçlar kaldırılmış olabilir” şeklinde bir beyanname bulunacak.

Bir iç kaynak, 88,000 çalışanın sadece birkaç yüz üyesinin bu projeyi bildiğini ve medyayla iletişim kurma yetkisinin olmadığını söylüyor. Google’ın sansür üzerindeki rolü anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturacak.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.