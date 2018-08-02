Mate 20 Lite ismine sahip bu yılın yaklaşan Mate 20 serisinin ekonomik versiyonuna dair elde ettiğimiz tek bilgi cihazın iki versiyonla geleceğiydi. Bugün, genellikle beraberinde birçok bilgi getiren yeni bir TENAA sertifikasıyla karşı karşıyayız. Bu dokümanlar cihazın tasarımına ve teknik özelliklerine ışık tutulmasına yardımcı oluyoruz.

Huawei Mate 20 Lite İşte Böyle Görünüyor

Mback tasarımı geçen yılki Mate 10 Lite ile aynı. Arkaya monte edilen parmak izi okuyucusu, arka taraftaki biraz çıkıntılı bir çift kamera düzeneğine eşlik ediyor. Birçoğu için sevindirici haberse çentiğin cihazda bulunmaması.

Ne yazık ki, listeleme henüz donanım hakkında hiçbir şeyden bahsetmiyor. Sadece model numarası SNE-AL00 verilmiş. Ama tarihsel olarak bakarsak Mate serisinin Lite versiyonu genelde orta menzilli özellikler içeriyor. Bu nedenle Huawei’in yeni duyurduğu Kirin 710 yonga setinin avantajlarına sahip olmak istenecektir.

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