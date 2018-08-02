iOS 12’de Fotoğraf ve Videoları Link ile Paylaşma

iOS 12 sürümü ile iPhone’unuzun fotoğraf albümündeki fotoğrafları ve videoları iCloud uzantısına gömülmüş link ile arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

iOS 12’de Fotoğrafları ve Videoları Link ile Paylaşma

iOS 12’de fotoğrafları link ile paylaşmak için iPhone’unuzda Ayarlar ekranına gidin. Ayarlar ekranında yer alan iCloud kimliğinize tıklayın ve iCloud > Fotoğraflar adımını izleyin. Buradaki iCloud Fotoğraflar butonunu etkinleştirin.



Şimdi telefonunuzda Fotoğraflar’ı açın. Burada linklemek istediğiniz fotoğraf ve videoları seçin. Daha sonra ekranın sol alt köşesinde bulunan Paylaş butonuna tıklayın. Açılan seçeneklerden Bağlantıyı Kopyala’ya tıklayın ve bağlantı oluşturuluncaya kadar bekleyin.

Bağlantı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra oluşturduğunuz, içine fotoğraf ve video eklediğiniz linki hangi uygulamayı kullanarak paylaşacaksınız o uygulamayı açın ve linki göndereceğiniz arkadaşınızla olan sohbet ekranına girin. Sohbet ekranına bağlantıyı yapıştırın.

Paylaşılan Fotoğrafları İndirme

Arkadaşınız tarafından oluşturulan veya sizin fotoğraf ve videoları içine gömdüğünüz linke tıklayın. Burada linke gömülen fotoğraf ve videolar gösterilecektir. Eğer bu linkin içinde bulunanları indirmek istiyorsanız ekrandaki İndir butonuna tıklayın.

Paylaşılan Fotoğrafların Linki Nasıl Kopyalanır?

Paylaştığınız fotoğrafların linkini daha sonra tekrar kullanmak için Fotoğraflar’a girin. Ekranın en altında sizin için açılan Senin İçin butonuna dokunun ve burada paylaştığınız fotoğrafların olduğu gruba dokunun. Son olarak ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın, Bağlantıyı Kopyala seçeneğini seçin.

Arkadaşlarınızın Paylaştığınız Fotoğraf ve Videoları Görmesini Durdurma

Arkadaşlarınızın, paylaştığınız fotoğraf ve videoları görmesini durdurmak için Fotoğraflar’a gidin. Buradaki Senin İçin butonuna tıklayın ve sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun. Bağlantıyı Kopyala seçeneğinin altında bulunan Paylaşımı Durdur‘a tıklayın.

iOS 12’de Fotoğrafları ve Videoları Link ile Paylaşma hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!