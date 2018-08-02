iOS 12‘nin en yeni beta sürümü (2018 iPhone’lara önceden yüklenecek olan işletim sisteminin en yeni versiyonu) şirketin iPhone X Plus için iPad’lerdeki gibi cihaz yan yatırıldığında genişleyen bir arayüz tasarımını düşündüğünü gösteriyor. Söz konusu cihazın ekranı 6,5 inç büyüklüğünde olacak.

iPhone X Plus, iPad Benzeri Bir Arayüze Sahip Olacak

iOS 12 beta çalıştıran bir emülatörden alınan görüntüye göre iPhone X Plus yan yatırıldığında daha küçük kardeşlerinden (ya da şu anda mevcut olan iPhone X’den) çok daha fazla bilgi gösterebilecek. Bu aşağıda yer alan ekran görüntüsünde seçilebiliyor.

Diğer cihazlar yalnızca uygulamanın arayüzünü döndürürken, yani portre modundaki içeriğin aynısı görünürken, en büyük iPhone, iPad’lerde olduğu gibi, çift bölmeli bir arayüze sahip olacak. Bir örnekte, Mesajlar uygulaması, solda konuşmalarınızın listesini ve sağda ise içeriklerini gösteriyor. Takvim uygulaması solda ayları ve sağda ise her bir günün etkinliklerini gösteriyor.

Bunun üretkenliği artıracağı ortada. Çünkü birisiyle konuşmak için sürekli bir sohbetten diğerine geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz; sadece ilgili sohbete dokunmanız yeterli. Aynı şey takvimde farklı tarihler arasında atlarken de geçerli.

iOS 12 emülatöründen alınan bilgilere göre 6,5 inç iPhone X Plus 1242 x 2688 ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

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