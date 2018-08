in

Custom ROM ve recovery çözümleri hazırlayan bir geliştirici olduğunuzu varsayalım. Motorola Moto G5S Plus akıllı telefon sahiplerine cihazlarını özelleştirme konusunda yardım etmek isterseniz cihazın çekirdek kaynak koduna ihtiyacınız olacak. Motorola bugün Moto G5S Plus akıllı telefonun kernel kaynak kodunu yayınladı. Moto G5 Plus akıllı telefonun devamı niteliğindeki cihazda 5.5 inç boyutlu daha geniş bir ekran, arka yüzde çift kamera yapılandırması ve metal gövde bulunuyor. Akıllı telefon “sanders” kod adını taşıyor.

Motorola Moto G5S Plus İçin Android 8.1 Çekirdek Kaynak Kodu Yayınlandı

GPL kurallarına göre Motorola herhangi bir değişikliğe gittiğinde çekirdek kaynak kodlarını yayınlamak durumunda. Yayınlanan kernel kaynak kodu Android 8.1 Oreo versiyonunu destekliyor. Güncellemenin yolda olduğunu söylemek mümkün. Yazılım güncellemesi testlerinin Brezilya’da sürdürüldüğü biliniyor, bu kaynak kodun yayınlanması da güncellemenin yakın zamanda Moto G5S Plus akıllı telefon sahiplerine ulaşacağının göstergesi.

Geliştiriciler Moto G5S Plus akıllı telefon için yayınlanan Android 8.1 Oreo kaynak koduna buradan ulaşabilir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.