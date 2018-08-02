Oppo, küçük üçgen şekilli çentiği ve VOOC şarjı ile son birkaç gündür F9 ile ilgili sıkça paylaşım yapıyordu. Çevrimiçi yürütülen kampanya şimdi yeni iki görsel ile devam ediyor. Görseller Oppo F9’un Sunrise Red ve Twilight Blue renklerini ortaya çıkarıyor.

Oppo F9’un İlginç Arka Kapak Tasarımı Şaşırttı

Aynı zamanda şirket, Endonezya’da bazı reklam panolarında F9’u sergilemeye bile başlamış. Telefon oyuncu Chelsea Islan’ın elinde vitrine taşınmış.

Reklam panoları, VOOC’nin sadece beş dakikalık bir ücretle iki saatlik konuşma süresi sunacağını söylüyor. F9’un Sunrise Red varyantı elmas şeklindeki deseni ve ışığın arkaya çarptığı açıya bağlı olarak değişen renk tonuyla gösterildi.

Akıllı telefon 15 Ağustos’ta Vietnam’a sunulacak ve bu, Asya’da resmileşeceği tarih olabilir. F9 Pro’nun ilk olarak Hindistan’da çıkacağı düşünülüyor ve ardından Malezya, Endonezya ve Vietnam’a geleceği söylenmekte.

Geçtiğimiz iddialara göre F9 Pro’nun 1080 x 2280 çözünürlük, %90.8 ekran-gövde oranı, arkada çift 16 MP kamera ve 25 MP özçekim lensi ile geleceği söylenmişti. 128 GB genişletilebilir depolama alanı ile 6,3 inç 19,5:9 dokunmatik ekrana sahip olabilir. 6 GB RAM ve MediaTek Helio P60 yonga setine 3,400 mAh bir batarya eşlik ediliyor. Çift SIM işlevi ve 4G desteği ise yerli yerinde.

F9’un daha görece daha zayıf donanımlarla gelmesini bekliyoruz. Ancak bunlar hakkında henüz sızıntı yapılmadı.

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