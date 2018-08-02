Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S9 ana ekranında manzara modunu etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung Galaxy S8, S9 ve bu cihazların Plus versiyonları gibi akıllı telefonlarda ekranı manzara moduna geçirerek yani yana döndürerek kullanmak çeşitli sebeplerle daha pratik olabiliyor. Favori oyun ve uygulamalarınız otomatik olarak manzara modunda çalışıyor olabilir ama ana ekranınız varsayılan olarak dikey modda görünecektir. Ancak Samsung’un güncel cihazlarında ana ekran arayüzünde de manzara modu görünümünü etkinleştirebiliyorsunuz.

Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonlarda ana ekranda yatay görünüm yani manzara modunu etkinleştirmek için cihazlarda güncel yazılım versiyonuna geçiş yapmanız gerekiyor. Özellik Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarda ise varsayılan olarak bulunmakta. Galaxy S8 ve S8+’ta yazılım güncellemelerini denetlemek için Settings > Software Update menüsünü ziyaret edebilir ve varsa güncellemeyi indirip cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ardından ana ekranda manzara modunu aktive etmek için aşağıda ele aldığımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S9 Ana Ekranında Manzara Modunu Etkinleştirmek

Settings menüsüne erişin.

Display menüsüne ilerleyin.

Burada Home screen seçeneğine dokunun.

Bu ekranda alt kısımda yer alan Portrait mode only seçeneğini devre dışı bırakın.

Seçeneği devre dışı bırakıp akıllı telefonu yan çevirdiğinizde ekranın manzara moduna geçtiğini göreceksiniz.

Manzara modu uygulama tepsisinde de geçerli.

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