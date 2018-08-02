Samsung Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarda Ultra Ağır Çekim Videoları GIF’e Dönüştürmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Samsung’un güncel amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S9 ve onun geniş ekranlı versiyonu Galaxy S9+‘ta profesyonel görünümlü ağır çekim videolar kaydedilmesini sağlayan Super Slow-mo / Ultra Ağır Çekim özelliğine yer veriliyor. Daha da sevindirici olanı ise akıllı telefon kullanıcılarının bu videoları GIF görsellerine dönüştürebilmesi. Ultra ağır çekim videoları GIF’e dönüştürdükten sonra çeşitli sosyal ağ platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak oldukça kolaylaşıyor.

Yakın zamana dek video kliplerden GIF oluşturma seçeneğine kolay şekilde erişilebiliyordu fakat Samsung yayınladığı güncellemelerle birlikte bu süreçte daha hassas kontroller sağlamayı tercih etti.

Samsung Galaxy S9: Ultra Ağır Çekim Videoları GIF’e Dönüştürmek

Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarda bir Super Slow-mo / Ultra Ağır Çekim videoyu GIF’e dönüştürmek için öncelikle cihazdaki galeri uygulamasını açın ve dönüştürmek istediğiniz klibi seçin. Oynatma butonuna dokunun, daha sonra ekranın alt ve üst kısmındaki menü seçeneklerini görüntülemek için videoya dokunun. Dönüştürme işlemini başlatmak için arayüzdeki GIF butonunu kullanın.

Videonun GIF’e dönüştürmek istediğiniz kısmını seçmek için kırpma işlemi gerçekleştirin. GIF uzunluğu minimum 0.5, maksimum 6 saniye olabiliyor.

Videonun normal şekilde ilerlemesi için Forwards, tersten oynatılması için Backwards‘ı seçebilirsiniz.

Animasyon hızını yavaş (0.5x), normal (1.0x) veya hızlı (2.0x) olarak ayarladıktan sonra Save butonuna dokunarak videoyu GIF olarak kaydedebilirsiniz.

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