Xiaomi Mi Mix serisi, tam ekran ön paneller için start verdi ve Çin markasının bu çerçevesiz panelleri gelecek nesilde ne kadar ileriye taşıyabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Aşağıdaki postere göre heyecanlanmak için her türlü sebebimiz var.

Xiaomi Mi Mix 3’ün Ekranı Kullanıcıları Heyecalandıracak

Yakın zamanda çıkan vivo NEX ve Oppo Find X ile, sıradaki Mi Mix 3 ekran-gövde oranları yarışında zor bir rekabetle karşı karşıya olacak. Ama bu ince alt çene tasarımı ile hala bir büyük bir şansı olabilir.

Posterden toplayabileceğimiz diğer önemli bir bilgi de duyuru tarihi oluyor; 15 Eylül. Eylül’de bir lansman fikri ilk sızdırılmış posterde gösterilen periskop kamera ve “Eylül” imgeleriyle uyum gösteriyor. Üst kısımda yer alan çerçeve yan taraftaki ve çenedeki kadar ince ise, ön taraftaki kameranın gidebileceği tek yeri bura gibi görünüyor.

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