BlackBerry Evolve ve Evolve X akıllı telefonların resmi tanıtımı yapıldı. Cihazlar uzun formda ekran, çift kamera yapılandırması, 4000 mAh kapasiteli pil ve Android Oreo işletim sistemi versiyonu gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Yüksek Pil Kapasiteli BlackBerry Evolve ve Evolve X Akıllı Telefonlar Resmileşti

Evolve X akıllı telefon 2.2 GHz sekiz çekirdek işlemcili Snapdragon 660 yongasetinden güç alıyor. Adreno 512 grafik işlemcisi, 6 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası gibi teknik özelliklerle geliyor.

Evolve X’in 5.99 inç genişlikli IPS LCD ekranı Full HD+ çözünürlük değeri ile 18:9 en boy oranı sunuyor. Arka yüzde parmak izi okuyucu sensör bulunmakta. Arka yüzdeki 12 MP + 13 MP kamera yapılandırmasına çift tonlu LED flaş eşlik ediyor. Ön yüzdeki 16 MP çözünürlüklü selfie kamerasının da flaşı mevcut.

USB-C portu aracılığıyla şarj edilebilen cihazda Quick Charge 3.0 desteği mevcut. Kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Ürünün fiyatı 510 USD / 430 Euro olarak açıklandı.

BlackBerry Evolve modeli kablosuz şarj ve 6 GB RAM’den mahrum. Sekiz çekirdek 1.8 GHz işlemcili Snapdragon 450 yongaseti, 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi ve depolama alanını genişletmek için micro SD kart yuvası bulunuyor.

Arka yüzdeki 13 MP + 13 MP kamera yapılandırması Samsung 3L8 sensörlerini kullanıyor. Cihazın ön yüzünde 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası tercih edilmiş, bu kamerada da LED flaş var. Sadece siyah renk seçeneği olan akıllı telefonun fiyatının 365 USD / 315 Euro olduğunu belirtelim.

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