Xiaomi biraz şok edici bir hareketle Qin adındaki yeni telefon serisini duyurdu. Topluluktan oy alan ve Xiaomi tarafından tasarlanan bir cihaz. Bazı yapay zeka yetenekleri ve 4G desteği var. Proje 23,000’den fazla kişi tarafından desteklenmiş. Ön siparişler bu yazı yazılırken 6,5 milyon yuan yani 4,8 milyon lirayı bulmuş durumda.

5 Milyon Liralık Ön Sipariş Alan Dünyanın En Ucuz Telefonu

Qin serisi, ünlü Çin hanedanlığının adını taşıyor. İlk iki telefon 132 x 53,8 x 8.5 mm gövdesi, tuş takımı ve 240 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 2,8 inç ekranıyla birbirine oldukça benziyor. Micro SIM için çift slotları var.

Qin 1, daha mütevazi bir telefon. ARM7 CPU çekirdeği, 8 MB RAM ve 16 MB depolama alanına sahip bir MediaTek MT6260A yonga setini taşıyor. GPS veya LTE yok. Ancak Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 özellikleri var. İşletim sisteminin adı Nucleus ve pil 1,480 mAh kapasitede. Bu da tek şarjda 15 günlük kullanım demek.

Qin 1s ise 1.2 GHz hızında iki Cortex-A53 çekirdeği barındıran Spreadtrum SC9820 yonga seti ile geliyor. RAM’i 256 MB, depolama alanı ise 512 MB. Bağlantılar arasında VoLTE, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 var. Her iki telefonda USB-C şarj yuvası ve altta bir hoparlör ızgarası bulunuyor.

Yukarıdaki özelliklerde bir şeyler eksik gibi geldiyse, bunlar muhtemelen kameralardır. Qin telefonların arka tarafında veya önünde kamera yok. Ayrıca ses girişi yok, bu yüzden işe giderken müzik dinlemeye veda edin.

Siyah veya Beyaz renkte sunulan telefonlar yaklaşık 30 dolar / 25 avro ya da 145 TL‘ye karşılık gelen 199 yuandan satışa çıkarıldı. Dağıtımlar 15 Eylül’de başlayacak.

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